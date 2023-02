WIRON zamiast WIBORU. Prof. Noga: to szansa dla kredytobiorców, raty od razu pójdą w dół

Realista 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

O czym ten profesor mówi? Przecież wibor to stawka z bieżących transakcji (nawet tych co nie doszły do skutku). Wiron to stawka za minione archiwalne transakcje faktyczne. Ostatnie miesiące cały czas są na szczycie, więc jaki spadek rat? 2023 i 2024 rok to czas na zmianę wiboru na wiron. Za czym czekają banki? Banki czekają za mocnym spadkiem wiboru. Wtedy zmienią wibor na wiron i jeszcze kilka miesięcy do roku dalej będą mieć te same stawki rat z wironu. Z innej beczki to hipoteka w Polsce jest od długiego czasu lichwą. Płacisz np 500 zł raty kapitałowej i 2500zł odsetek. Powinno być przejrzyście. Bierzesz 300 000zł na 30 lat to oddajesz 400 000zł np i koniec. Żadnych czynników, stop zmiennych i innych kombinacji. Dzielisz 400 000zł na 30 lat i płacisz.