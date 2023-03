Są najnowsze dane o inflacji w Polsce. Ceny się nie zatrzymują

Inflacja w Polsce w lutym wyniosła 18,4 proc. rok do roku . To najwyższy odczyt od grudnia 1996 r. Eksperci przed publikacją danych GUS spodziewali się, że ten marcowy będzie niższy, na poziomie ok. 16 proc. , a odczyt 16,2 proc. plasuje się nieznacznie powyżej tych szacunków.

Inflacja w marcu powyżej prognozy. To negatywne zaskoczenie

Podobnie sytuację ocenia Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB, "Ajjjj 16,2 proc., nie jest dobrze... Ceny energii spadły miesiąc do miesiąca, paliwa i żywność ciut niżej niż zakładałem, a mimo to inflacja wyżej, niż zakładałem. Co to oznacza? Presja jest bardzo wysoka" – komentuje na Twitterze.