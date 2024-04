Inflacja najniższa od lat. Ale z cenami zacznie dziać się coś niepokojącego

Marcowy odczyt inflacji CPI na poziomie 1,9 proc. rok do roku okazał się niższy od prognoz analityków Banku Pekao (2,0 proc. ) i konsensusu rynkowego (2,1 proc. ). "To minimum tego roku i najniższy odczyt od 5 lat" - podkreślają ekonomiści banku w najnowszym raporcie. Zauważają, że inflacja ponownie zaskoczyła "dezinflacyjną siłą", schodząc wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. ). W porównaniu do lutego ceny konsumpcyjne wzrosły w marcu o 0,2 proc.

Inflacja spada, ale płace wciąż rosną w tempie 10-12 proc.

Zdaniem ekspertów Pekao, na niższy od oczekiwań marcowy odczyt wpłynęła przede wszystkim żywność . "Dużą rolę odegrała w tym niższa od oczekiwań presja ze strony cen żywności. Wpływają na to zarówno czynniki globalne: niskie ceny surowców rolnych, nawozów, pasz czy energii, co przekłada się na niższe koszty produkcji rolnej i dalej finalnie na detaliczne ceny żywności" - tłumaczą.

Bank Pekao szacuje, że inflacja bazowa , po wyłączeniu cen żywności i energii, obniżyła się w marcu do 4,6-4,7 proc. r/r z 5 proc. r/r w lutym. W ujęciu miesięcznym ceny bazowe wzrosły o ok. 0,4 proc. "Także tutaj bieżąca presja jest zdecydowanie niższa niż rok temu, ponieważ szoki zewnętrzne, które wpływały na nią w ostatnich latach – takie jak szok energetyczny czy podażowy - wygasły" - czytamy.

Inflacja odbije w drugim półroczu

Analitycy banku spodziewają się, że w okolicach celu inflacyjnego pozostaniemy do czerwca. Z kolei kształt ścieżki inflacyjnej w drugiej połowie roku będzie mocno zależny od decyzji regulacyjnych dot. taryf energetycznych. "Na koniec 2024 r. inflacja odbije do ok. 4-4,5 proc. r/r, ale odbicie to będzie oparte głównie na czynnikach niebazowych" - prognozują.