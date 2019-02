Izrael potęgą, z którą musimy się liczyć. Wyprzedza nawet USA

Polska (312 tys. km2) ma PKB o wartości 614,2 mld dol, co w przeliczeniu na osobę daje nieco ponad 16 tys. dol. Te liczby jeszcze nie mówią wszystkiego. We współczesnej gospodarce niezwykle istotna jest bowiem innowacyjność.

W Izraelu działa ponad 5 tys. startupów, w Polsce - czterokrotnie większej pod względem liczby ludności - jest ich ok. 2,5 tys. Co więcej, żaden inny kraj na świecie nie przeznacza tak dużej części swojego budżetu na badania i rozwój. W Izraelu jest to ponad 4 proc. PKB. W Polsce ok. 1 proc.