Jacek Czaputowicz złożył dymisję. Sikorski: mógł mieć inne zdanie ws. Białorusi niż kierownictwo PiS

Jacek Czaputowicz to kolejny członek rządu Mateusza Morawieckiego , który rezygnuje ze swojej funkcji. We wtorek do dymisji podał się Łukasz Szumowski , minister zdrowia, a dzień wcześniej – wiceszef tego resortu Janusz Cieszyński.

- To zły sygnał, który idzie w świat – uważa były minister spraw zagranicznych. – Polska powinna teraz mobilizować Unię Europejską do działania, do twardych negocjacji z Rosją i Łukaszenką ws. przyszłości Białorusi. To jest nasze zadanie w tej części Europy. Podczas mojego urzędowania też mieliśmy takie kryzysy, przypomnę Majdan i wojnę w Gruzji. Pracowaliśmy wtedy po 18 godzin dziennie, nikt nie myślał o odchodzeniu.