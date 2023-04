Jak internet rzeczy (IoT) zmienia dzisiejszy biznes?

Co to jest internet rzeczy (IoT)?

Brytyjski przedsiębiorca Kevin Ashton już w 1999 roku podał jedną z powszechnie przyjmowanych obecnie definicji internetu rzeczy. Co to jest? Z języka angielskiego to Internet of Things, w skrócie IoT. Powiedział, że to cyfrowa sieć utworzona przez połączone ze sobą urządzenia i przedmioty. Internet rzeczy nie jest całkowicie nową koncepcją, ponieważ dyskusje na jej temat prowadzone były już w latach 80. XX wieku.

Urządzenia w ramach sieci IoT łączą się z internetem i ze sobą nawzajem z wykorzystaniem różnych metod: sieci Wi-Fi,

ethernet,

Bluetooth,

zigbee itp. Wszystko po to, by móc się komunikować i pozyskiwać informacje w celu zaoferowania użytkownikom szerokiej funkcjonalność i intuicyjnej obsługi. W sieci IoT działają m.in.: sprzęty RTV i AGD,

komputery,

smartfony,

lampy i oświetlenie,

kamery,

czujniki,

maszyny produkcyjne,

samochody,

sprzęt medyczny i nie tylko. Dotychczas już ponad 20 mld urządzeń na całym świecie współpracuje ze sobą w ramach IoT. Wykorzystywane są one również w działalności gospodarczej. Jakie korzyści można osiągnąć dzięki wdrożeniu rozwiązań z zakresu internetu rzeczy do firmy?

Dlaczego warto wykorzystywać internet rzeczy (IoT)?

Zastosowanie internetu rzeczy możliwe jest w domach prywatnych, w całych miastach czy w przedsiębiorstwach. Dzięki IoT firma czy dom mogą stać się miejscem zautomatyzowanym. Budynki, urządzenia, maszyny zaczynają na podstawie gromadzonych danych automatycznie reagować np. na zmiany w swoim otoczeniu, bez konieczności podejmowania ingerencji przez człowieka.

Zwolennicy internetu rzeczy podkreślają, że dzięki rozwojowi tej koncepcji będziemy w stanie krok po kroku budować dla siebie i kolejnych pokoleń wygodniejszy, bardziej funkcjonalny i bezpieczny świat.

Przedsiębiorcy mogą wiele zyskać w zakresie korzyści biznesowych i uzyskania przewagi konkurencyjnej, jeśli będą skłaniać się do działania zgodnie z koncepcją IoT. Co to oznacza?

Zastosowanie internetu rzeczy (IoT) w biznesie

Raport "IoT w Polskiej Gospodarce", stworzony przez Grupę Roboczą ds. Internetu Rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji, podaje, że IoT to ekosystem biznesowy. Tzn. jest to zbiór usług wykorzystujących przedmioty zdolne do zbierania i przetwarzania informacji (interakcji), połączone w sieć, zapewniające interoperacyjność i synergię zastosowań. Łączenie ze sobą produktów i usług internetu rzeczy umożliwia przedsiębiorstwom: budowanie przewagi konkurencyjnej,

lepsze zrozumienie konsumenta, środowiska, produktów i procesów,

identyfikację istotnych zdarzeń i reagowanie na nie celem optymalizowania czy precyzyjniejszej personalizacji oferty,

zwiększenie produktywności pracowników,

uzyskanie lepszej alokacji kapitału,

redukcję ponoszonych kosztów,

poprawę relacji z klientami,

eliminację błędu ludzkiego,

automatyzację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. IAB Polska w swoim raporcie "Internet Rzeczy w Polsce" podkreśla, że w XXI wieku stajemy się świadkami cyfrowych rewolucji, spośród których internet rzeczy jest ideą otwierającą przed sferą biznesu nowe drogi komunikacji z konsumentem.

Spójrzmy na przykłady zastosowania IoT w biznesie: odczytywanie pomiarów przez człowieka zamienione na monitorowanie odczytów z czujników zainstalowanych np. w maszynach produkcyjnych;

zdalne zarządzanie oświetleniem biurowym;

zastosowanie różnego rodzaju czujników IoT na hali produkcyjnej dla uniknięcia poważnych awarii maszyn i urządzeń;

wprowadzenie do oferty produktów opartych na inteligentnych rozwiązaniach, np. żarówek, którymi można sterować w aplikacji mobilnej, co pozwala na poprawę satysfakcji klientów;

automatyzacja weryfikacji poprawności pracy maszyn i urządzeń w zakładzie;

automatyzacja procesów produkcyjnych dla zmniejszenia kosztów działania przedsiębiorstwa;

podejmowanie kluczowych decyzji na podstawie zbioru istotnych danych gromadzonych przez urządzenia połączone w ramach IoT;

możliwość wykorzystania całodobowej pracy inteligentnych maszyn na halach produkcyjnych;

automatyzacja procesów zarządzania dostawami produktów do klientów. W branży transportowej, produkcyjnej czy medycznej można spodziewać się intensywnego wykorzystywania rozwiązań z zakresu IoT, ponieważ sprzyjają one zwiększaniu wydajności i obniżaniu kosztów. Wiele tego rodzaju systemów sprowadza się do monitorowania na bieżąco pracy maszyn i całego środowiska, w jakim się znajdują, dla zmniejszenia ryzyka awarii.

