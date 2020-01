Jak kopanie się z koniem. Zagraniczni przewoźnicy chcą wjechać na nasze tory, ale łatwo nie jest

Wjazdem na polskie tory są zainteresowani dwaj czescy przewoźnicy – Leo Express i RegioJet. W swoim kraju odnieśli sukces, a teraz chcą przekonać polskich pasażerów, że wyższa jakość obsługi – przy niskich cenach – jest możliwa. Prezes RegioJet w zeszłym roku przekonywał, że podróż z Krakowa do Katowic może kosztować nie więcej niż 20 euro (w warunkach dyktowanych przez PKP Intercity – nawet 150 zł).

Na razie jednak, jak zauważa "Rzeczpospolita", obecność zagranicznych przewoźników jest na polskich torach bardzo symboliczna. Leo Express kursuje z Wrocławia i Krakowa do Pragi, ale tylko w weekendy. Niemiecka Arriva obsługuje natomiast połączenia na Kujawach i Pomorzu, oraz z Bydgoszczy na Hel, ale są one dotowane przez samorząd. Spółka nie kryje, że ma ochotę na więcej – uzyskała też niezbędne zezwolenia, ale dopóki nie zwiększy taboru, nie będzie to możliwe. Podobny problem na Leo Express. W najlepszej sytuacji jest RegioJet, bo zakończył już zakupy i ma na stanie niemieckie składy, czeka tez na odbiór 15 wielosystemowych lokomotyw skonstruowanych przez Bombardiera.