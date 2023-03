Jak odliczyć koszty dojazdu do pracy w PIT-37?

Komu należy się ulga za dojazd do pracy w 2023 roku?

Ulgi podatkowe pozwalają na obniżenie podatku należnego fiskusowi lub podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu obywatel płaci mniejszą daninę. Jednym z odliczeń tego rodzaju jest ulga za dojazdy do pracy.

Koszt ten może być rozliczony w ramach kosztów uzyskania przychodu. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że takim kosztem są wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu czy zabezpieczenia lub zachowania jego źródła.

Dojazdy do pracy i koszty ponoszone z tego tytułu traktowane są jako koszty uzyskania przychodu i można je odliczyć, zmniejszając podstawę opodatkowania.

Wydatki na bilety komunikacji miejskiej i podmiejskiej czy na paliwo do samochodu, którym pracownik dojeżdża do swojego miejsca pracy, mają związek z otrzymaniem wynagrodzenia. Jednak nie wszyscy zatrudnieni mogą uzyskać zwrot za dojazdy do pracy w takiej samej wysokości.

Ile wynosi ulga za dojazd do pracy?

Jeśli spełniasz odpowiednie warunki ustawowe, rozliczysz koszty dojazdu do pracy. PIT nie może jednak uwzględniać całkowitych wydatków tego rodzaju, a jedynie mieszczące się w limitach. Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT obowiązują następujące: 250 zł miesięcznie w przypadku pracowników miejscowych, którzy pracują w miejscowości zamieszkania,

300 zł miesięcznie w przypadku zatrudnionych dojeżdżających do pracy z innej miejscowości. W ciągu roku pracownik miejscowy ma prawo dokonać odliczenia od podatku dojazdu do firmy w kwocie maksymalnie 3000 zł, o ile ma tylko jeden stosunek pracy (250 x 12). Jeśli zatrudniony jest w kilku miejscach jednocześnie i ma co najmniej dwa stosunki pracy, limit zwiększy się do 4500 zł rocznie.

Natomiast pracownik dojeżdżający do pracy z innej miejscowości może skorzystać z podwyższonego limitu kosztów dojazdu. W przypadku jednego stosunku pracy odliczyć może kwotę w wysokości maksymalnie 3600 zł rocznie, a przy więcej niż jednym i braku dodatku za rozłąkę limit odliczenia wyniesie 5400 zł rocznie.

Jak odliczyć koszt dojazdu do pracy w PIT-37?

‌Zwykle to pracodawca odpowiada za uwzględnienie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów po stronie pracownika z tytułu dojazdów do pracy. Zatrudniający może uwzględniać je na etapie obliczania i wypłacania wynagrodzenia czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. To możliwe, jeśli pracownik złożył przedsiębiorcy odpowiednie oświadczenie w tym zakresie, uwzględniając w nim np. informacje o tym, że ma miejsce zamieszkania inne niż miejsce wykonywanej pracy.

W takim przypadku pracodawca będzie pomniejszał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczaną na podstawie wynagrodzenia wypłacanego zatrudnionemu już w ciągu roku podatkowego. Skutkuje to uzyskiwaniem przez podwładnego nieco wyższego wynagrodzenia.

Jeśli jednak jest inaczej, a przedsiębiorca nie uwzględnił kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy, PIT zatrudnionego może je ująć. Podczas składania deklaracji powinieneś w takim przypadku wskazać odliczenie od podatku dojazdu do pracy. Wpisujesz odpowiednie kwoty w sekcji D formularza PIT-37 lub w części E w PIT-36.

