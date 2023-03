Odliczenie dojazdu do pracy – czy warto? Kiedy można odliczyć?

Koszty dojazdu do pracy w PIT

Koszty uzyskania przychodu odliczane są od przychodu podatnika w rocznej deklaracji podatkowej, przez co powstaje dochód do opodatkowania. W ramach kosztów tych możesz odliczyć opłaty związane z dojazdami do pracy, m.in. bilety na autobus, tramwaj czy pociąg. Nie każdy jednak będzie mógł w ten sposób obniżyć w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT podstawę opodatkowania.

Najczęściej koszty dojazdu odliczane są nie przez pracownika, ale zatrudniającego. Uwzględnia on je na etapie obliczania i wypłacania wynagrodzenia swoim podwładnym. By tak było, pracownik powinien złożyć na ręce przedsiębiorcy odpowiednie oświadczenie.

Polega to na zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przez pracodawcę podczas obliczenia comiesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorca zobowiązany jest z częstotliwością raz na miesiąc odliczyć od pensji danego podatnika odpowiedni koszt dojazdu do pracy i w formie zryczałtowanej przekazać taką kwotę urzędowi skarbowemu łącznie z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzięki takiemu trybowi rozliczenia kosztów dojazdu do pracy już w trakcie roku będziesz otrzymywać nieco wyższe wynagrodzenie, ponieważ koszty te pomniejszają podstawę opodatkowania, a co za tym idzie, płacona przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy będzie mniejsza.

Jeśli pracodawca z różnych powodów nie będzie uwzględniał kosztów uzyskania przychodów w ciągu roku podatkowego, możesz to zrobić samodzielnie. Wystarczy, że podczas składania deklaracji podatkowej rocznej wpiszesz odpowiednią kwotę w sekcji D formularza PIT-37 lub w części E formularza PIT-36.

Ile wynoszą koszty uzyskania przychodu przy umowie o pracę?

Pracownik etatowy może stosować wyższe koszty uzyskania przychodu przy dojazdach do pracy z innej miejscowości, w kwocie 300 zł miesięcznie, jako zatrudniony dojeżdżający. Dla porównania – pracownik miejscowy może mieć odliczone tylko 250 zł miesięcznie kosztów uzyskania przychodów.

Prawo do odliczenia kosztów dojazdu do pracy

Warunkiem koniecznym do spełnienia przy chęci skorzystania z odliczenia kosztów dojazdu do pracy od przychodu podatnika będzie to, by zakład mieścił się poza miejscem stałego zamieszkania podatnika. Jeśli są to dwie różne miejscowości, takie odliczenie będzie już możliwe. Natomiast nawet długie i kosztowne dojazdy do pracy w ramach jednego miasta czy miejscowości nie będą stanowiły podstawy do odliczenia w PIT.

Limity odliczenia

Nie można odliczać w dowolnej wysokości kosztów dojazdu do pracy, ponieważ obowiązują limity roczne. Różnią się od siebie w zależności od lokalizacji miejsca pracy czy od liczby stosunków pracy, w jakich jesteś zatrudniony. Wynoszą one: 3000 zł w przypadku pracownika miejscowego, jeśli ma tylko jeden stosunek pracy;

4500 zł w przypadku pracownika miejscowego, zatrudnionego w kilku miejscach i posiadającego co najmniej dwa stosunki pracy;

3600 zł w przypadku pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości, przy jednym stosunku pracy;

5400 zł w przypadku pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości, przy dwóch lub większej liczbie stosunków pracy, jeśli nie otrzymuje dodatku za rozłąkę. Choć część kosztów dojazdu do pracy albo pełną kwotę możesz więc odliczyć od podstawy opodatkowania. Nadal możliwe jest odliczenie kosztów dojazdu. 2022 jako rok podatkowy rozliczany jest w terminie do 2 maja 2023 roku. Ujmij w nim odliczenie dojazdów do pracy, chyba że wcześniej zrobił to już twój pracodawca.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka business porady

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.