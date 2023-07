Jak prowadzić skuteczne negocjacje wynagrodzenia?

Wprowadzenie do negocjacji wynagrodzenia – kluczowe czynniki i przygotowanie

Rekrutacja do nowej firmy to idealny moment, by wynegocjować już na starcie pensję, która będzie dla Ciebie możliwie jak najbardziej satysfakcjonująca. Trzeba się jednak do tego odpowiednio przygotować, co obejmuje następujące kroki: Analizuj swoje potrzeby – zastanów się, ile chcesz zarabiać i czy Twoje kompetencje i umiejętności są wystarczająco wysokie, by móc otrzymać konkretną kwotę pieniędzy.

Zbadaj rynek pracy – musisz wiedzieć, jakie są widełki płacowe dla stanowisk tożsamych z tym, o jakie się ubiegasz. Zwróć przy tym uwagę na wielkość firmy, do której aplikujesz, region zatrudnienia i specyfikę pracy. Liczy się też to, jak wysoką pensję może Ci zaproponować pracodawca. W ofertach najczęściej są umieszczane widełki wynagrodzenia, w których możesz się poruszać.

Ustal swoje cele – być może jesteś gotów zgodzić się przez pierwszy okres pracy w danej firmie (tzw. okres próbny) na uzyskiwanie niższego wynagrodzenia, ale ustal z pracodawcą, że po tym czasie dostaniesz podwyżkę w założonej wysokości.

Zgromadź kluczowe argumenty, które uzasadnią wysokość pensji, o którą się ubiegasz – powinieneś przekonać, że zasługujesz na taką pensję, jest adekwatna do Twoich umiejętności i wartości, jaką wniesiesz do firmy, w jakiej masz zostać zatrudniony. Z drugiej strony powinieneś wypisać listę swoich najważniejszych umiejętności, osiągnięć zawodowych czy posiadanych certyfikatów. To ważne argumenty w negocjacjach wynagrodzenia.

Rozpoczęcie negocjacji wynagrodzenia już na wstępnym etapie podpisywania umowy o pracę daje pracodawcy sygnał, że znasz swoją wartość na rynku i potrafisz walczyć o swoje prawa oraz satysfakcjonujące wynagrodzenie, a cechy te są cenne np. na stanowiskach menadżerskich.

Wybór odpowiedniej techniki negocjacyjnej

Zanim staniesz twarzą w twarz z pracodawcą lub rekruterem przeprowadzającym nabór, powinieneś przećwiczyć różne scenariusze rozmowy. Ponadto to dobry moment na wybór odpowiedniej techniki negocjacyjnej. Istnieje wiele sposobów, jak negocjować wynagrodzenie lub podwyżkę w dotychczasowym miejscu pracy. Do najbardziej popularnych zalicza się: Współpraca – opiera się na wskazaniu konsensusu pozytywnego dla obu stron. W rozmowie dąży się do tego, by pracownik otrzymał satysfakcjonującą go stawkę wynagrodzenia, nieprzekraczającą obiektywnych możliwości finansowych pracodawcy, a ten ostatni zyskał lojalnego specjalistę, który będzie zwiększał wartość przedsiębiorstwa w czasie. To strategia, która jest bardzo skuteczna w dłuższej perspektywie, ale może wymagać od obu stron negocjacji, poświęcenia na nie sporo czasu i wysiłku, by osiągnąć porozumienie.

Rywalizacja – styl negocjacyjny rywalizacyjny opiera się na tym, że jedna strona chce zdominować drugą i ostatecznie odnieść zwycięstwo. To skuteczna technika krótkoterminowa.

Kompromis – obie strony wygrywają, ale muszą odejść nieco od swoich koncepcji, potrzeb i pragnień. Takie podejście pozwala spotkać się stronom w przysłowiowej połowie drogi.

Akomodacja – ten styl negocjacji jest bezpośrednim przeciwieństwem rywalizacji, czyli określa się go jako model "ja przegrywam, ty wygrywasz", ale nie do końca tak jest. Najważniejsze są relacje pomiędzy stronami, a mniej istotny staje się wynik. Rzadko jednak taka technika doprowadza do podwyżki wynagrodzenia.

Prowadzenie negocjacji i trzymanie się swoich założeń

Jak prowadzić negocjacje, aby przyniosły pożądane skutki? W czasie rozmów z rekruterem czy bezpośrednio z pracodawcą poproś o wynagrodzenie nawet o 15 proc. wyższe, niż w rzeczywistości chciałbyś otrzymywać. Będziesz mieć przestrzeń do tego, by zejść z określonej kwoty przy negocjacjach, dając wrażenie postawy kompromisowej względem przyszłego szefa. Trzymaj się jednak przez cały czas swoich wstępnych założeń i nie obniżaj zanadto wynagrodzenia, jakie chcesz otrzymywać. To ważne, by warunki finansowe w wykonywanej czy dopiero przyjmowanej pracy były satysfakcjonujące.

Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych w zakresie wynagrodzenia

Negocjacje wynagrodzenia z nowym czy dotychczasowym pracodawcą nie są rzeczą prostą i warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Gdy chcesz negocjować pensję, powinieneś nabyć umiejętności negocjacyjne, a następnie je doskonalić. Liczy się dobre przygotowanie do, stworzenie listy argumentów i rozpoczęcie rozmów od wyższej kwoty niż ta, jaką w rzeczywistości chciałbyś osiągnąć. Zachowuj się asertywnie, przedstaw siebie i swoje umiejętności w korzystnym dla samej firmy świetle, ale staraj się być obiektywny w tym, co mówisz. Twoja postawa ma wyrażać zdecydowanie, ale nie agresję. Gesty mogą być wzmocnieniem dla wypowiadanych słów. Nie wykonuj zbędnych ruchów, np. stukania w blat palcami – spleć dłonie, by nie dać po sobie poznać ewentualnego zdenerwowania.

Mimika także powinna iść w parze z obraną techniką negocjacyjną i postawą. Podtrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, panuj nad tembrem głosu i odczuwanym stresem. Jeśli będziesz wiedzieć, jak negocjować podwyżkę i będziesz przygotowany do podjęcia negocjacji, masz większe szanse na sukces.

