Jak negocjować wynagrodzenie podczas rozmowy o pracę?

Jak przygotować się do rozmowy o wynagrodzeniu?

Niezależnie od tego, czy chce się porozmawiać o podwyżce z szefem w obecnej pracy, czy szykuje się do rozmowy o pracę, trzeba odpowiednio przygotować się do rozmowy o swoich zarobkach. Pierwszą najważniejszą kwestią jest sprawdzenie i porównanie zarobków w branży. Dzięki temu można wiedzieć jakiego wynagrodzenia spodziewać się od nowego pracodawcy. Dane dotyczące średnich wynagrodzeń na danym stanowisku łatwo znaleźć w sieci. W zależności od doświadczenia i umiejętności można oczekiwać innej wysokości przyszłej pensji.

Warto także sprawdzać inne oferty pracy, nawet jeśli na pierwsze wysłane CV odpowiedziała firmą, z którą chce się nawiązać współpracę. Pracodawcy najczęściej podają oferowane wynagrodzenie w konkretnych przedziale, czyli tzw. widełkach płacowych. Przed rozmową o pracę należy wiedzieć, jakiej pensji się oczekuje — najłatwiej ustalić minimalną kwotę, która będzie satysfakcjonująca przez co najmniej pół roku.

Ważne jest także to, by zorientować się, czy rozmawia się o kwotach netto, czy brutto oraz jaki rodzaj umowy oferuje pracodawca. Często wymaga to zajrzenia do kalkulatorów zarobków. Lepiej jednak przed rozmową przygotować się na wszystkie warianty, które bierze się pod uwagę, by jasno dać do zrozumienia rekruterowi, jakiego wynagrodzenia się oczekuje.

Jak negocjować wynagrodzenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Kwestia negocjowania wynagrodzenia w czasie rozmowy o pracę jest dość skomplikowana. Wszystko zależy od tego, jak wygląda dany proces rekrutacyjny. Bardzo często rekruterzy zadają pytanie o oczekiwania finansowe i po określeniu wysokości satysfakcjonującego poziomu wynagrodzenia, nie pytają o nic więcej, a jedynie informują, że wrócą z informacją zwrotną. Dopiero potem pojawia się przestrzeń na ewentualne negocjacje, jeśli obie strony nadal zainteresowane są współpracą. Czasami już po zadaniu pytania rekruter może odpowiedzieć, czy dane oczekiwania są możliwe do spełnienia przez firmę. Jak więc negocjować wynagrodzenie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Przede wszystkim umiejętnie. Jeśli pracodawca w ogóle nie określił przewidywanego wynagrodzenia, można podać kwotę o 5-10 proc. wyższą niż oczekiwane minimum. Jeśli określił ją w widełkach, a osobę starającą się o pracę interesuje jedynie ich górna granica, warto to podkreślić i umieć przekonać rekrutera, że przyszłemu pracodawcy będzie się to opłacało. Jak? Udowodnieniem swoich umiejętności i doświadczenia. Przekonanie do swoich racji nie jest proste, dlatego warto wcześniej przećwiczyć scenariusze, w których np. rekruter pyta, dlaczego pracodawca miałby zdecydować się na zatrudnienie pracownika, którego pensja będzie sporo wyższa od średniej w branży.

Można zdecydować się na kilka sposobów poinformowania o oczekiwaniach finansowych. Niektórzy specjaliści radzą, by podać wynagrodzenie w widełkach, gdzie najniższa wartość będzie minimalną kwotą, której się oczekuje. W ten sposób poinformuje się pracodawcę o tym, jakiej średniej pensji się spodziewasz, jednak istnieje ryzyko, że zaproponuje najniższe możliwe wynagrodzenie. Jeśli bardzo zależy Ci na danej ofercie, a własne minimalne oczekiwania finansowe będą spełnione, to taka strategia może być skuteczna.

Jeśli jednak chcesz otrzymać wyższe wynagrodzenie niż swoje minimum, możesz zawyżyć oczekiwaną kwotę pensji. Masz wtedy możliwość obniżenia swoich oczekiwań, jeśli pracodawca będzie zainteresowany zatrudnieniem. Minusem takiego podejścia jest ryzyko, że pracodawca może nie uwzględnić czyjejś kandydatury właśnie ze względu na zbyt duże oczekiwania w stosunku do oferty. Jeśli decyduje się na zawyżanie kwoty wynagrodzenia, warto zrobić to z głową i podać kwotę odpowiadającą realiom rynkowym.

Nie trzeba martwić się o to, jak zapytać o wynagrodzenie na rozmowie kwalifikacyjnej. To po stronie rekrutera pozostaje poruszenie kwestii przyszłych zarobków. Zazwyczaj pod koniec rozmowy zadaje on pytanie o oczekiwania finansowe. Można mieć jednak do niego kilka pytań, które mogą zaważyć na tym, czy nadal jest się zainteresowanym ofertą firmy. Warto spytać o to, jak wygląda kwestia ewentualnych przyszłych awansów, polityki firmy w kwestii wynagrodzeń i systemów premiowych oraz podwyżek.

Czego unikać podczas rozmowy o wynagrodzeniu?

Choć rozmowa o pracę dla większości osób jest stresująca, trzeba pamiętać także o tym, czego należy unikać podczas poruszania kwestii wynagrodzenia. Przede wszystkim należy zachowywać się profesjonalnie oraz stosownie. Oznacza to m.in., że powinno się przyjąć otwartą postawę, a nie być skoncentrowanym jedynie na spełnieniu swoich wymagań. Często pracodawca może oferować liczne benefity, programy szkoleń czy udogodnienia, które po uwzględnieniu mogą wyrównać różnicę w proponowanej, a oczekiwanej pensji.

W czasie rozmowy o pracę należy unikać przywoływania sytuacji życiowej jako argumentu za wyższymi zarobkami. Niestety, pracodawca nie zaproponuje lepszych warunków tylko ze względu na trudności w życiu osobistym. Należy także powstrzymać się od zbyt emocjonalnych reakcji. Nawet jeśli proponowane wynagrodzenie będzie o wiele za niskie, warto okazać profesjonalizm zamiast arogancji czy zniecierpliwienia.

