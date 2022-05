Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów - co to jest?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów definiowany jest przez Ustawę Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 roku. Jest to dokument, który opisuje funkcję nieruchomości, jej parametry oraz położenie. Wypis jest zestawieniem tabelarycznym i może być wydany w wersji uproszczonej lub pełnej. Warto wiedzieć, że wersja uproszczona nie zawiera informacji o możliwości użycia dokumentów w celu dokonania wpisu do księgi wieczystej.

Kiedy potrzebny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to podstawowy dokument niezbędny przy zakładaniu księgi wieczystej danej nieruchomości. Ponadto będzie on potrzebny w przypadku:

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków może też okazać się konieczny do realizacji określonych zadań przez organy administracji publicznej lub operatorów sieci.

Co zawiera dokument?

Kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

O wypis i wyrys z rejestru gruntów wnioskować mogą wyłącznie uprawnione do tego osoby. Jest to m.in. właściciel nieruchomości, osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością oraz osoba lub przedsiębiorstwo posiadające prawne powody do uzyskania dokumentu.