Jak wiarygodne są kalkulatory zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa - na czym polega?

Zdolność kredytowa to najważniejsze pojęcie związane z kredytem. Jest to możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania razem z odsetkami w terminach ustalonych w zawartej umowie. Każdy bank jest zobligowany przepisami prawa bankowego do obliczania zdolności kredytowej w przypadku każdej osoby, która ubiega się o kredyt. Celem weryfikacji zdolności kredytowej jest natomiast oszacowanie poziomu ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danej osobie.