Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w celach inwestycyjnych?

Znaczenie sztucznej inteligencji w inwestycjach

W 2019 roku w raporcie z badania przeprowadzonego przez CFA Institute "AI PIONEERS IN INVESTMENT MANAGEMENT" oceniano, że niewielu ekspertów i firm inwestycyjnych używało sztucznej inteligencji . Twórcy raportu szacowali wówczas, że była wykorzystywana w inwestycjach w zaledwie 10 proc. firm.

Maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję mają w inwestowaniu wiele przewag względem człowieka. Wszystko przez to, że mogą:

Automatyzacja inwestycji przy użyciu AI: przegląd najpopularniejszych narzędzi

Istnieje coraz więcej narzędzi, które pozwalają na zautomatyzowanie inwestycji przy użyciu sztucznej inteligencji. Transformacja cyfrowa dostarcza kolejnych wersji rozwiązań. Między innymi mogą to być:

Analiza sentymentu i prognozowanie rynków przy użyciu sztucznej inteligencji

CEO Sentimenti, Damian Grimling, firmy, która stworzyła Sentictocks, powiedział w 2021 roku, że ich rozwiązania cechuje "niespotykana skuteczność, właśnie dzięki odczytywaniu emocji inwestorów i przewidywaniu na ich podstawie zachowań rynku". Jak to działa? Skuteczne przewidywanie i analizowanie rynku umożliwia analiza treści, która opiera się nie tylko na sentymencie, ale na precyzyjnym odczytywaniu aż ośmiu różnych emocji:

Sztuczna inteligencja w szczególności przydaje się przy przetwarzaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych. Podkreślają to eksperci Ernst&Young, którzy wdrażali rozwiązania z zakresu AI do jednej z firm inwestycyjnych. Na podstawie danych zgromadzonych z wieloletnich sprawozdań finansowych dziesiątek firm z wybranego portfela menedżera funduszu inwestycyjnego sztuczna inteligencja ma okazję do nauki. Dla analityka przetworzenie takich danych byłoby koszmarem i zajęło ogromną ilość czasu.