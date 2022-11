Jak zaplanować zakupy świąteczne w czasach wysokiej inflacji?

Najgorętszy okres w handlu

Czas przed Świętami Bożego Narodzenia to prawdziwa walka o uwagę klienta. Ostatni piątek listopada, w który wypada Black Friday, rozpoczyna najgorętszy okres w handlu. Galerie handlowe przyciągają świątecznymi ozdobami, wystawami czy kolędami, które mają wprowadzić w dobry nastrój. Wszystko po to, by klienci pozostawali w sklepach jak najwięcej pieniędzy. Według raportu Deloitte z 2021 roku Polacy wydają na Boże Narodzenie średnio 2129 zł. To często kwota, która odpowiada miesięcznemu utrzymaniu. Jak w tym gorącym okresie nie stracić głowy i połowy pensji?

Zaplanuj świąteczne wydatki

Aby nie zdziwić się, gdy podsumuje się wszystkie zakupy dokonane w okresie bożonarodzeniowym, warto przede wszystkim odpowiednio zaplanować swój budżet. Jeśli najpierw określi się kwotę, którą planuje się wydać, łatwiej dopilnować tego, by jej nie przekroczyć. Najprościej ustalić o wiele wcześniej kogo zamierza się obdarować prezentami i w jakich kwotach powinny zmieścić się podarunki. Ta sama zasad dotyczy zakupów spożywczych.

Zamiast dokładania do koszyka kolejnej czekolady, warto wybrać się na zakupy z przygotowaną listą i starać się jej trzymać. Dobrym rozwiązaniem będzie także monitorowanie swoich wydatków, aby nie przekroczyć ustalonej kwoty. Warto przy planowaniu świątecznego budżetu uwzględnić około 5-10 proc. więcej, by np. nie musieć rezygnować z pomysłu na prezent, który nieco podrożał.

Nie kupuj jedzenia na zapas

Nie ma konieczności robienia zakupów z dużym wyprzedzeniem przed świętami. Choć mamy tendencję do tego, by świąteczne przygotowania rozpoczynać wcześniej, warto zwrócić uwagę na to, że wiele produktów ma krótką datę ważności. W okresie świąt wiele żywności się marnuje, dlatego w czasie zakupów powinno się kierować zasadą "kupuję tyle, ile zjem". Wyrzucone jedzenie to również wyrzucone pieniądze i czas spędzony na ich zakup.

Nie rób zakupów z odroczoną płatnością

W Polsce coraz więcej sklepów oferuje możliwość zrobienia zakupów z odroczonym terminem płatności. Oznacza to, że można otrzymać produkt, a zapłacić za niego dopiero później, np. 30 dni po zrealizowaniu zamówienia. Choć takie rozwiązanie może wydawać się świetnym pomysłem, nie warto robić świątecznych zakupów przy pomocy takiego rozwiązania. Jeśli nie stać Cię w danym momencie na spory wydatek, zrezygnuj z niego, ponieważ w czasie świąt można łatwo dać się ponieść szaleństwu zakupów i wydać znacznie więcej niż się posiada. Niestety, dla większości osób będzie to zimny prysznic po nowym roku, gdy przypomną sobie, że zalegają z płatnościami, które należy uregulować.

Nie kupuj za drogich prezentów

W dobie inflacji coraz trudniej obdarować bliskich prezentami bez nadwyrężania budżetu. Ceny niemal wszystkich produktów poszły w góry, co odczuwały szczególnie dotkliwie przy sporych wydatkach. Warto więc poszukać tańszych alternatyw dla drogich prezentów. Wiele rodzin decyduje się także na zrezygnowanie z prezentów — jedynie dzieci otrzymują podarunki. Dobrym pomysłem jest także postawienie na prezenty wykonane samodzielnie. Inspiracji jest naprawdę sporo, a ręcznie robiona zakładka do książki, kwietnik-makrama czy ceramika może okazać się o wiele ciekawszym pomysłem na prezent.

Porównuj ceny produktów

Planując świąteczny prezentownik, warto wcześniej porównać ceny poszczególnych produktów. Często o wiele korzystniej jest zrobić zakupy online z wyprzedzeniem. Dodatkowo uniknie się niepotrzebnej wizyty w galerii, w której na klientów czeka wiele pokus. Odpowiednie zapachy mają przyciągać do sklepów i przekonać do zakupów. Trzeba pamiętać również o tym, że im bliżej do Bożego Narodzenia, tym bardziej skłonni jesteśmy podjąć impulsywne decyzje zakupowe, byle tylko zrealizować zaplanowany cel. Wtedy decydujemy się zazwyczaj na nieprzemyślane i zbyt drogie prezenty, dlatego, jeśli tylko pozwala na to czas, powinno się kupić prezenty możliwie o wiele wcześniej.

