Jak zmienia się rynek pracy w erze cyfrowej?

Zmiany w kwalifikacjach wymaganych na rynku pracy w erze cyfrowej

W całej Unii Europejskiej od 2021 roku obowiązuje Kompas Cyfrowej Dekady, a w związku z nim w Polsce prowadzono rządowy Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Zgodnie z założeniami UE należy dążyć do przygotowania pracowników i firm na czekającą nas cyfrową przyszłość. Do 2030 roku tylko w Polsce rząd przeznaczy na podnoszenie kompetencji cyfrowych ogółu obywateli 234 mln zł.

Jak rozwój technologii wpłynął na strukturę zatrudnienia

Duża część naszego zawodowego życia przeniosła się do sieci. Nawet rekrutacje mogą być przeprowadzane w trybie online. Pojawia się zapotrzebowanie na pracowników, którzy specjalizują się w technologiach cyfrowych i zabezpieczaniu zdigitalizowanych danych. Znalezienie wykwalifikowanych specjalistów np. do spraw cyberbezpieczeństwa jest wyzwaniem dla pracodawców i ich działów HR.

Zmiany w oczekiwaniach pracowników i pracodawców w erze cyfrowej

Wpływ automatyzacji i robotyzacji na rynek pracy

Nowe możliwości zatrudnienia w erze cyfrowej

Na etapie wybuchu pandemii COVID-19 okazało się, że praca w wielu przypadkach może być wykonywana w trybie zdalnym. Do 2023 roku praca tego rodzaju nie była regulowana przepisami Kodeksu pracy, ale to uległo zmianie. Pracownicy mogą już korzystać z przysługującej im ochrony prawnej, a przedsiębiorcy zatrudniać pracowników zdalnych. To jednak na firmach spoczywają koszty związane z zapewnieniem m.in. usług telekomunikacyjnych wykonujących obowiązki na odległość.

Lockdown gospodarki wymógł na transformację cyfrową, która już dokonywała się w wielu branżach. Stanowiło to niemałe wyzwanie dla pracodawców czy działów HR, które musiały przystosować się do wymiany dokumentów, jakich fizycznie nie ma w biurze.

Ciekawostką jest możliwość zatrudnienia za pośrednictwem platform internetowych. Badanie z USA pokazało, że aż 36 proc. ogółu pracowników w Stanach Zjednoczonych wykonuje obowiązki za pośrednictwem takich rozwiązań. Przewiduje się jednocześnie, że do 2027 roku będzie ich więcej niż 50 proc. Trend ten rozwija się w Europie, w tym w Polsce. Praca platformowa daje dużą elastyczność w wykonywaniu obowiązków – w zakresie rodzaju i ilości podejmowanych zleceń czy też wymiaru godzin, w jakich są one realizowane.

Termin cloud working pojawia się coraz częściej w kontekście nowoczesnych form zatrudnienia. Oznacza pracę wykonywaną stricte w internecie, co powoduje, że obecność w biurze nie jest wymagana. Natomiast crowd working to forma wykonywania zadań grupowo na odległość, w której poszczególne zadania są podzielone na mniejsze elementy, których podejmują się poszczególni pracownicy online.

Wyzwania dla edukacji i szkoleń w erze cyfrowej

Dzisiejsza szkoła powinna przygotować uczniów do tego, co czeka ich na współczesnym rynku pracy. Jest on już zupełnie inny niż jeszcze w poprzednim pokoleniu. Szacuje się, że już w 2025 roku aż 75 proc. pracowników będzie należało do tzw. pokolenia "millenialsów" i następnych, a dla nich cyfrowa rewolucja na rynku i nie tylko jest codziennością.