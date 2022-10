Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

A-ten 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 9 Odpowiedz

"Komornik zobowiązany jest do pozostawienia do dyspozycji dłużnika równowartości 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto, co w 2022 roku daje 2257,50 zł wolną od egzekucji miesięcznie." A JA MAM 2141,35 ZŁ EMERYTURY ! CZYLI NIC MI NIE MOŻNA ZAJĄĆ ! Super, idę do banku po duży kredyt ! To jest demoralizujące prawo !