Japonia się zbroi. Rekordowe pieniądze na armię. Największe od II wojny światowej

Rząd premiera Fumio Kishidy obawia się, że precedens stworzony przez rosyjską inwazję na Ukrainę ośmieli Chiny do ataku na Tajwan, co zagroziłoby pobliskim wyspom japońskim, zakłóciło dostawy zaawansowanych półprzewodników i potencjalnie szlaki transportu ropy z Bliskiego Wschodu – ocenia agencja Reutera.

Japonia rozpoczyna wielkie zbrojenia

Japonia przeznaczy na obronność około 43 bln jenów (ok. 315 mld dolarów) w ciągu pięciu lat od roku podatkowego 2023 – podała agencja Kyodo. To ponad półtora raza więcej niż 27,5 bln jenów z poprzedniego budżetu pięcioletniego.

Japonia zamierza między innymi pozyskać zdolność do uderzania na bazy na terytorium przeciwnika, zwiększyć zapasy pocisków i części zamiennych, rozszerzyć możliwości logistyczne oraz zdolności do prowadzenia wojny w cyberprzestrzeni. Japonia ma opracować własne pociski dalszego zasięgu i zakupić amerykańskie pociski manewrujące Tomahawk o zasięgu ok. 1,6 tys. km.