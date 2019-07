Jarosław Kaczyński mówi o bogactwie Irlandii. Sprawdziliśmy jego słowa

- Irlandia jest dużo bogatsza niż Niemcy. Jest dużo bogatsza niż Anglia, a była biedniejsza. Z Polską też tak może być, ale potrzebujemy zgody - mówił podczas Pikniku Rodzinnego w Kuczkach Kolonii nieopodal Radomia Jarosław Kaczyński. Jak dodał, od początku lat 20-tych na Zielonej Wyspie konkurowały ze sobą dwie główne partie, a temperatura sporu była nieporównywalna do tego, co widzimy dziś w Polsce.

- Oni się nawzajem rozstrzeliwali, skazywali na śmierć, a udało im się porozumieć, gdy pojawiła się szansa na rozwój i wzbogacenie - podkreślił. Odwołał się w ten sposób do krwawych starć z drugiej dekady minionego stulecia irlandzkiego cudu gospodarczego zapoczątkowanego w latach 80-tych. Nieco uprościł historię, ale skupmy się na liczbach.

Co ciekawe, nie tylko europejscy giganci mają PKB większe od Irlandii Nawet Polska może pochwalić się takim "osiągnięciem" - nasze, wg Eurostatu, wynosi niemal 500 mld euro. Podobne różnice pokazują dane prezentowane przez CIA World Factbook, który dane pokazuje w dolarach, ale najnowsze pochodzą z 2017 r. Czy to oznacza, że Jarosław Kaczyński kłamał?

Nie. A przynajmniej nie do końca. Gdyby mówił jedynie o wielkości gospodarki można byłoby go oskarżać o mijanie się z prawdą. Jeśli jednak sprawdzimy statystyki PKB per capita (wskaźnik obrazujący zamożność i dobrobyt społeczeństwa - red.) okaże się, że Irlandczycy nie tylko wyprzedzają Niemców i Brytyjczyków. Wyprzedzają wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej za wyjątkiem Luksemburga.