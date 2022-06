Jarosław Kaczyński zaklina rzeczywistość. Prezes PiS przeczy danym z GUS

Jarosław Kaczyński w trakcie sobotniego wystąpienia we Włocławku podkreślał, że w Polsce płace rosną szybciej niż inflacja.

Kaczyński powołuje się na dane, które "dopiero przyjdą"

Prezes dodał, że "Polska należy do tej organizacji, no i okaże się, że pod pewnym względem jesteśmy jedynym krajem, ale nie chcę tutaj więcej o tym mówić, niech te dane staną się danymi oficjalnymi ".

Słowom prezesa PiS przeczą dane GUS

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosło o 13,5 proc. Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc temu wzrosły r/r o 13,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,7 proc. W maju mieliśmy do czynienia ze spadkiem płac realnych.

Zdaniem ekspertów z banku PEKAO jest to początek negatywnego trendu dotyczącego zarobków Polaków. Inflacja będzie rosła szybciej niż pensje, co wpłynie na zasobność portfeli Polaków. Kaczyński powołał się na dane OECD, pomijając jednak Główny Urząd Statystyczny. Dlatego też trudno jest się odnieść do słów prezesa PiS. Należy dodać też jeszcze jedną bardzo istotną rzecz – dane na temat podwyżek pochodzą ze średnich i dużych firm, więc nie dotyczą części Polaków, którzy pracują w mniejszych zakładach pracy.