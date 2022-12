Jazda pod wpływem alkoholu w Polsce – jakie grożą konsekwencje?

Jazda pod wpływem – jaka jest skala tego zjawiska?

Polska jest niechlubnym rekordzistą, jeśli chodzi o kierowców jeżdżących różnymi pojazdami po spożyciu alkoholu. Wystarczy spojrzeć na informację dzienną przekazywaną przez Policję. 20 listopada tego roku funkcjonariusze zatrzymali 225 kierujących po spożyciu alkoholu. 21 listopada było ich 209, 22 listopada 152, a 23 listopada – 189. W całym październiku Policja zanotowała 9316 przypadków jazdy pod wpływem alkoholu.

Jak wynika z raportu Biura Ruchu Drogowego Policji "Wypadki Drogowe w Polsce w 2021 roku", na wysokim poziomie utrzymuje się liczba wypadków z udziałem osób będących pod wpływem alkoholu. W latach 2012-2021 zmalała z 4467 do 2488, ale w dalszym ciągu skala problemu jest duża.

Jaki jest dopuszczalny poziom alkoholu we krwi?

Należy odróżnić, czym jest jazda pod wpływem alkoholu i po spożyciu. Stanem po spożyciu i wykroczeniem jest sytuacja, gdy zawartość alkoholu w organizmie kierowcy wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila lub obecność w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Dlatego dopuszczalne jest jedynie to, by kierujący pojazdem miał mniej niż 0,2 promila alkoholu we krwi lub mniej niż 0,1 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Czym się różni jazda po użyciu alkoholu od jazdy w stanie nietrzeźwości?

Od wyniku badania alkomatem czy wyniku badania krwi pod kątem stężenia alkoholu zależy kara. Taki czyn może być wykroczeniem lub przestępstwem. Stężenie alkoholu we krwi albo w wydychanym powietrzu decyduje, do jakiej kategorii zaliczony zostanie dany przypadek. Inaczej rozpatrywana jest jazda po użyciu alkoholu, a inaczej jazda w stanie nietrzeźwości. Stan po użyciu alkoholu jest wykroczeniem i występuje, gdy wynik badania alkomatem wynosi od 0,2 do 0,5 promila.

Natomiast jazda w stanie nietrzeźwości jest już przestępstwem wynikającym z art. 178a Kodeksu karnego. Polega ono na kierowaniu pojazdem wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg w 1 dm3.

Jakie grożą kary za jazdę pod wpływem?

Wiesz już, czym jest jazda pod wpływem alkoholu i kiedy jest ona przestępstwem lub wykroczeniem. Dowiedz się, jakie są kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Co grozi kierowcy, który dopuszcza się takiego czynu?

Jazda po spożyciu alkoholu dotyczy głównie sytuacji, gdy po wypiciu piwa czy lampki wina wsiadasz za kierownicę lub też Policja zatrzymuje Cię dzień po suto zakrapianej imprezie. To wykroczenie karane w następujący sposób: nałożenie kary grzywny w wysokości od 50 zł do 5000 zł,

przyznanie 10 punktów karnych,

ukaranie pozbawieniem wolności od 5 do 30 dni,

nałożenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli jednak Policja po badaniu alkomatem stwierdzi, że zawartość alkoholu przekracza 0,5 promila, konsekwencje będą surowsze. Grozić wówczas: grzywna w wysokości dostosowanej do dochodów – w granicach od 10 do 540 stawek dziennych, a jedna stawka dzienna to nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 2000 zł;

od 5000 zł do 60 000 zł kary, którą trzeba wpłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;

kara ograniczenia wolności, polegająca na wykonywaniu prac społecznych lub potrąceniu wynagrodzenia) – do 2 lat;

od 5 do 30 dni pozbawienia wolności;

do 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Do tego Policja nałoży 15 punktów karnych. Jeśli kierowca ponownie zostanie złapany za jazdę pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z grzywną do 10 tys. zł oraz pozbawienia wolności do 5 lat. Natomiast po trzecim razie straci dożywotnio prawo jazdy.

Co jeśli spowodujemy wypadek, będąc pod wpływem alkoholu?

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu wywoła wiele przykrych konsekwencji. Przede wszystkim nałożenie grzywny i punktów karnych, ale i nawet kary pozbawienia wolności. Jeśli w takim wypadku ktoś zginie lub poniesie poważne obrażenia, kierowca zostanie skazany nawet na 12 lat pozbawienia wolności, na dodatek bez możliwości skrócenia kary czy jej warunkowego zawieszenia. Dodatkowo sprawca musi zapłacić grzywnę w wysokości od 10 do 60 tys. zł. Na jak długo odbierają prawo jazdy w takim przypadku? Kierowca może otrzymać dożywotni zakaz.

Za spowodowanie wypadku po spożyciu alkoholu bez ofiar śmiertelnych grozi kara pozbawienia wolności do 4,5 roku, zakaz kierowania pojazdami od 3 do 15 lat oraz grzywna w wysokości od 10 tys. zł do 60 tys. zł.

Warto jednak podkreślić, że w piątek 2 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu karnego, która zaostrza kary dla pijanych kierowców. Gdy przepisy wejdą w życie, takim osobom grozić będzie m.in. konfiskata samochodu.

Czy w razie jazdy pod wpływem obejmuje nas ubezpieczenie?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni Cię przed ponoszeniem finansowych konsekwencji w przypadku spowodowania wypadku czy kolizji. Natomiast AC obejmuje szkody w Twoim aucie – m.in. spowodowane przez osoby trzecie lub przez Ciebie. Jednak żadne ubezpieczenie komunikacyjne nie będzie działało, jeśli spowodujesz zdarzenie drogowe pod wpływem alkoholu. Z reguły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajduje się wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela w takim przypadku.

Kierowca pod wpływem alkoholu nie wywiązuje się z warunków umowy z ubezpieczycielem, dlatego to sprawcy zdarzenia pokryje odszkodowanie.

Czy warto korzystać z alkomatów internetowych?

Najlepiej w ogóle nie doprowadzać do sytuacji, w której kierowca jest po spożyciu lub pod wpływem alkoholu podczas jazdy. Dobrym pomysłem jest przebadanie się alkomatem, ale jeśli nie masz takiego urządzenia pod ręką, możesz skorzystać z alkomatów internetowych. To narzędzia, które pomogą w ocenie swojego stanu i podjęciu decyzji o kierowaniu samochodem. Musisz jednak wiedzieć, że nie jest to rozwiązanie pozwalające na otrzymanie miarodajnego wyniku stężenia alkoholu we krwi. Każdy organizm jest inny i w innym czasie może zachodzić metabolizm alkoholu. Jeśli masz wątpliwości, to nie wsiadaj za kierownicę.

