Jest decyzja w sprawie szkół. Zamknięcie przedłużone do Wielkanocy. Egzaminy bez zmian

- Szkoły będą zamknięte do Wielkanocy. Uczniom przypominam, że to nie są dodatkowe wakacje, lecz rodzaj wyciszenia i społecznej dyscypliny. Ten czas społecznej izolacji jest bardzo ważny i pomaga zatrzymywać rozprzestrzenianie się wirusa.

Zwrócił się do nauczycieli, by nie stawiali uczniom zbyt wysokich oczekiwań i nie zadawali nadmiernie dużych obowiązków.

- Wprowadzimy obowiązek realizowania podstaw programowych od 25 marca, by nauczyciele bardziej systematycznie mogli przekazywać wiedzę, kontaktować się z uczniami i w razie potrzeb - wystawiać oceny. Umiejętności, które nabyli w ostatnich dniach, pozwoli im prowadzić zajęcia bardziej systematycznie – powiedział szef resortu edukacji.

- Niech pamiętają, ze to inna formuła nauczania niż w klasie na lekcjach. Trzeba brać pod uwagę, ze nie każdy uczeń ma dostęp do szybkiego netu. Wiec trzeba uwzględnić to, że z tego samego sprzętu mogą korzystać ich rodzeństwo lub rodzice.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza powiedział, że nie ma potrzeby przekładana terminu egzaminów maturalnych i egzaminu ośmioklasistów. Odbędą się w zaplanowanych terminach.

Zasiłek dla rodziców, którzy muszą pozostać w domu z dziećmi, będzie wydłużony stosownie do czasu wydłużenia zamknięcia szkół i przedszkoli.

* Stan epidemii*