Jest konkurs na prezesa CPK. Oto warunki

CPK szuka prezesa

Rada nadzorcza przewiduje trzy etapy rekrutacji: pierwszy to ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu. Drugi etap to przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w pierwszym etapie, ostatni etap to wyłonienie najlepszych kandydatów na stanowiska prezesa i członka zarządu spółki.