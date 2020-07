Jest porozumienie w sprawie budowy drogi łączącej Gdynię z CPK

Droga czerwona będzie miała zaledwie kilka kilometrów. Jest to jednak inwestycja kluczowa, bo ma połączyć gdyński port z planowaną obwodnicą i znacznie ułatwić transport towarów.

- Droga Czerwona, jakkolwiek to tylko kilka kilometrów, jest bardzo ważnym, symbolicznym łącznikiem ze światem, rozwiniętą siecią dróg i autostrad, dzięki której przypływające tutaj kontenerowce będą mogły rozprowadzać towary po Polsce i nie tylko - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Gdyni.

- CPK będzie oferował pełną intermodalność, przeładunki między wszystkimi środkami transportu z wyjątkiem transportu morskiego. Z kolei, Port w Gdyni również oferuje pełną intermodalność - przeładunki między wszystkimi środkami transportu z wyjątkiem transportu lotniczego. Naturalne więc to pole do współpracy - powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw CPK.