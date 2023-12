Kable za miliony dla Orlenu. Spółka odpowiada

Kable za miliony. Spółka odpowiada

Chodzi o budowę Głównego Punktu Zasilana (GPZ-3) w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku. "To jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce" - podkreślał koncern na swojej stronie internetowej.

GPZ-3 to w uproszczeniu miejsce w systemie elektrycznym, z którego prąd jest wprowadzany do instalacji. Składają się na niego m.in. transformatory i rozdzielnie. To wszystko trzeba było połączyć ogromną liczbą kabli. W przypadku tej inwestycji, której budowa kosztowała 338 mln zł, musiało powstać łącznie 15 kilometrów nowych tras kablowych.