Kaczyński: mieszkanie jest towarem, ale jest też prawem człowieka

Podczas przedwyborczego objazdu po Polsce, Jarosław Kaczyński na wiecu w Oleśnicy odniósł się m.in. do kwestii polityki społecznej i rodzinnej, której elementem jest polityka mieszkaniowa.

- Nie wszystko nam się udało. W ramach polityki społecznej myśmy zapowiadali przełom w polityce mieszkaniowej. I chociaż w tym roku będzie oddane prawdopodobnie rekordowe 270 tys. mieszkań, to wciąż jest to mniej niż w najlepszym roku Gierka. W ramach Mieszkania plus udało się tylko 40 tys., a powinno być 400 tys. mieszkań - stwierdził Kaczyński.

- Dlaczego się nie udało? Oferta dla tych mniej zamożnych, którzy nie mogą wyłożyć na stół dużych sum, to byłoby potężne uderzenie w interesy deweloperów. A to jedna z najpotężniejszych i najbardziej zasobnych grup w Polsce. Nasze państwo jest dla takiej operacji wciąż zbyt słabe. To musimy zmienić - podkreślił prezes PiS.

- Mieszkanie rzeczywiście jest towarem, ale też prawem człowieka. Prawem do założenia rodziny, prawem do normalnego życia, bardzo mocno związanym z szansami populacyjnymi, by naród się rozwijał - mówił dalej Jarosław Kaczyński.

gospodarka nieruchomości rynek nieruchomości

