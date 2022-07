Kaczyński zapowiada 5 proc. PKB na wojsko. Polska byłaby liderem w NATO

Szef PiS opowiadał, że wojna w Ukrainie pokazała, że "nie mieliśmy złudzeń" co do tego, że "rozbite w latach 1989-91 imperium nie będzie kontratakować". - Ten kontratak nastąpił i dziś ma charakter regularnej i brutalnej wojny. Dlatego należy bardzo poważnie traktować sprawy europejskiego bezpieczeństwa - przekonywał.

W tym roku wydatki na obronność wyniosą w Polsce 2,4 proc. PKB. A to oznacza, że trafimy do pierwszej dziesiątki krajów, które na ten cel wydają najwięcej. To jednak nie jest koniec. Ustawa o obronie ojczyzny zakłada, że w 2023 r. będzie to 3 proc. PKB. Przypomnijmy, że cele postawione przez NATO dla krajów członkowskich to 2 proc. PKB. Jeśli faktycznie wydawalibyśmy na armię 5 proc. PKB, wyprzedzilibyśmy Stany Zjednoczone, które przeznaczają na ten cel niecałe 3,5 proc.