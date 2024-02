Kadrowa "miotła" się nie zatrzymuje. Duże zmiany w PZU

Zmiany w PZU

Zmiany w radzie nadzorczej wkrótce doprowadzą zapewne do wymiany władz spółki - w tym prezesa.

Szefową narodowego ubezpieczyciela PZU jest aktualnie Beata Kozłowska-Chyła. To była doradczyni Przemysława Gosiewskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej .

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. PZU od 2010 r. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.