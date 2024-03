Kadrowy chaos w Lasach Państwowych. Minister się tłumaczy

"Spadł na cztery łapy. Jan Tabor był drugą osobą w Lasach Państwowych za PiS, współdecydował o wszystkim, co się w tym mrocznych czasach działo w lasach. Został odwołany, ale teraz został wicedyrektorem Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Czyli dalej będzie jednym z kluczowych rozgrywających sytuację polskich lasów " - to fragment wpisu na profilu Nasze Lasy na platformie X.

W Lasach Państwowych nowa władza

Jest on - jak przekonywał premier Donald Tusk - "znanym leśnikiem z Zachodniopomorskiego" i byłym dyrektorem regionalnym. - Bardzo doceniam nie tylko dorobek pana Witolda Kossa, ale też jego stosunek do lasów, nie tylko do Lasów Państwowych, ale do polskich lasów - mówił lider KO.