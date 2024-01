"Kamień milowy". Nowy rodzaj paliwa to szansa dla polskich wytwórców

Bioetanol jest biokomponentem dodawanym do benzyn. A tych potrzeba więcej do stworzenia standardu E10 . Zdaniem dyrektora generalnego KIB to "kamień milowy" dla krajowej produkcji.

"E10 nie spowoduje wzrostu cen paliw"

Podkreśla też, że Polska jest w pełni gotowa na nowy rodzaj paliw pod kątem zaopatrzenia w surowiec do produkcji bioetanolu. – Nie ma przypadku w tym, że wdrożono E10 w ramach działań na rzecz stabilizowania sytuacji w rolnictwie, ponieważ daje to szanse na zagospodarowanie dodatkowych nawet 500 tys. ton kukurydzy do łącznie ok. 1,5 mln ton – wylicza.