Według portalu decyzję tę ma podjąć Kanada na wniosek Niemiec. Formalnym powodem zniesienia sankcji w tym zakresie ma być argument, że przekazanie Gazpromowi turbin da Rosji techniczną możliwość przywrócenia pełnego wolumenu przesyłu gazu do UE.

Z kolei agencja Reutera, także powołując się na źródło w ukraińskim ministerstwie energetyki, pisze, że Kijów już sprzeciwił się przekazaniu Gazpromowi turbin , obsługiwanych w Kanadzie przez niemiecką firmę Siemens Energy i mających rzekomo, według Moskwy, kluczowe znaczenie dla dostaw gazu ziemnego do Niemiec . Ukraina uważa, że takie posunięcie jest lekceważące wobec decyzji o sankcjach wobec Rosji – pisze Reuters.

Ukraińska Prawda zaznacza, że Kijów już wcześniej zwrócił się do rządu kanadyjskiego z wyjaśnieniem, iż Rosja ma możliwości przesyłania gazu do Niemiec. W stosownym dokumencie ukraińskie ministerstwo energetyki szczegółowo poinformowało rząd w Ottawie, że Moskwa ma techniczną zdolność do natychmiastowego i bezpłatnego wznowienia dostaw, ponieważ zakontraktowała i opłaciła infrastrukturę tranzytową przez terytorium Ukrainy, czego obecnie nie wykorzystuje.