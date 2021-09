Kara za kopalnię Turów. "Polska jest w narożniku, do którego sama się zapędziła"

Tak ostra reakcja to efekt sporu Polski z Czechami o wydobycie w znajdującej się tuż przy granicy z Czechami i Niemcami kopalni Turów. Spór z Czechami o Turów toczy się od wielu miesięcy. Czesi zaskarżyli Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE - ich zdaniem polska koncesja dla kopalni narusza unijne przepisy.

Stracona szansa

- Zdecydowanie Polska zlekceważyła konflikt z Czechami. Sama decyzja TSUE o zatrzymaniu wydobycia w kopalni była co najmniej nieprzemyślana. Nie da się zaprzestać wydobycia z dnia na dzień. Nawet w ciągu miesiąca. To technicznie niemożliwe, trudne ze względów bezpieczeństwa i dla ludzi tam zatrudnionych. Mimo tego można było to załatwić inaczej - mówi money.pl Janusz Steinhoff.

"To był błąd"

- Ten spór można było rozstrzygnąć pokazując, że nasza kopalnia nie oddziałuje na środowisko bardziej niż te w Niemczech czy Czechach. One wszystkie są uciążliwe, dlatego trzeba ponosić te koszty wydobycia, a to już wymagało kompromisu z Pragą, czego ewidentnie zabrakło - mówi Janusz Steinhoff.

- To się nie zdarza często w dyplomacji. Albo coś się wspólnie oznajmia, albo pracuje się dalej nad porozumieniem. To był błąd. Polska jest w narożniku, do którego sama się zapędziła. To będzie nas drogo kosztowało. Czesi mają wszystkie argumenty, rozmawiają z nami z pozycji siły - podsumowuje Janusz Steinhoff.