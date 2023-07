Karton pomidorów do tony węgla. Tak się chcą pozbyć zalegającego surowca

Samorządy mają problem z węglem

"Jedna z gmin do każdej sprzedanej tony węgla dorzucała karton pomidorów" - czytamy na portalu.

Cena węgla. PGG kusi promocjami

W ostatnim czasie PGG rozpoczęła kampanię sprzedażową, chcąc zachęcić klientów do przyspieszenia zakupów . M.in. cena węgla opałowego u kwalifikowanych dostawców jest taka sama jak w sklepie internetowym.

Oznacza to, że odbiorca nie płaci za transport węgla z kopalni do składu kwalifikowanego dostawcy w każdym miejscu w Polsce – tak będzie do końca lipca.