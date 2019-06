Katarzyna Bosacka rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wiemy, kiedy startuje jej nowy program

Nieco wcześniej o swojej współpracy Katarzyna Bosacka z firmą Laboratorium Naturella napisała tak: - Kampania dla kosmetyków Only Bio to pierwsza, na którą się zdecydowałam, mimo propozycji współpracy z różnymi firmami od lat. Robię to z pełnym przekonaniem, gdyż wspieram dynamiczną i innowacyjną firmę polską i jej ekologiczne, bezpieczne i w 100 proc. biodegradowalne kosmetyki.

W ten sposób Katarzyna Bosacka skomentowała na Facebooku swój rozwód z TVN. Bosacka z tą telewizją była związana od lat. Hitem był jej program "Wiem, co jem", w którym rozbierała na części pierwsze to, co znajdujemy na sklepowych półkach i tłumaczyła, jak należy zdrowo się odżywiać. Prowadziła też program "Co nas truje".