Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne i jak je uzyskać?

Czym jest pozwolenie wodnoprawne i kiedy należy je uzyskać?

Co zawiera pozwolenie wodnoprawne?

Zgłoszenie wodnoprawne - co to jest?

Co jest zwolnione z pozwolenia wodnoprawnego?

Jakie są koszty uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Po złożeniu wniosku do właściwego organu jest on przekazywany do instytucji, która zajmuje się wydawaniem pozwoleń. To, kto ostatecznie wyda pozwolenie, zależne będzie jednak od rodzaju inwestycji. Może być to dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, dyrektor regionalny zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.