Kiedy koniec restrykcji? Ekonomiści policzyli

Odsetek osób zaszczepionych w populacji powinien być na tyle duży, aby nie doszło do kolejnych fal epidemii. Według szacunków większości ekspertów jest to 60-70 proc. populacji. Wtedy osiągnęlibyśmy tzw. "odporność zbiorową", która zakończyłaby kryzys zdrowia publicznego.

Ekonomiści PKO BP zauważają jednak, że z punktu widzenia gospodarki kluczowe jest nie tyle osiągnięcie "odporności zbiorowej” i całkowite zakończenie pandemii, co wyeliminowanie ryzyka wystąpienia restrykcji (lockdownów) dotkliwych dla aktywności ekonomicznej.

- Do tego wystarczy ograniczenie liczby zakażeń w taki sposób, aby nie naruszać wydolności systemu ochrony zdrowia i znacznie zmniejszyć liczbę zgonów. Według nas, kluczem do tego jest zaszczepienie większości osób najbardziej narażonych na zachorowanie lub ciężki przebieg choroby - oceniają ekonomiści PKO BP.

Przyjmując jako próg wieku 75 lat, priorytetowe szczepienia obejmą w Polsce ponad 4 mln osób. Przesunięcie progu do 70 lat zwiększa tę liczbę do 5,9 mln. Przy progu 65 lat byłoby to 8,3 mln, a przy progu 60 lat -11 mln Polaków, wyliczają ekonomiści PKO BP.