Kiedy koniec z zerowym VAT na żywność? Jest stanowisko ministerstwa

Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022 roku. To miało ulżyć Polaków w czasie, kiedy inflacja biła kolejne rekordy.

Zerowy VAT na żywność. Co dalej?

"Przepisy zakładające zerową stawkę VAT kilkakrotnie były wydłużane. Obecne mają wygasnąć 31 marca, to by oznaczało, że tylko do świąt wielkanocnych Polacy będą w niższych cenach kupować w sklepach. Od 1 kwietnia może być już drożej. Bo wcale nie jest przesądzone, że zerowy VAT zostanie utrzymany" - informuje czwartkowy "Fakt".