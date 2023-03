Kiedy warto pomyśleć o przekwalifikowaniu?

Czym jest przekwalifikowanie zawodowe?

Raz obrana ścieżka zawodowa nie musi trwać przez całe Twoje życie. Zawsze masz możliwość zmiany zdania, zainteresowań czy po prostu spróbować swoich sił w innej pracy. Temu służy przekwalifikowanie. Oznacza ono całkowitą zmianę zawodu, która wymusza nabycie nowych kwalifikacji czy ich podnoszenie.

Jak się przekwalifikować? Nie ma jednej, zawsze słusznej drogi do zmiany dotychczasowej profesji na inną.

Przekwalifikowanie zawodowe – jak go dokonać?

Być może błędem naszego systemu edukacji jest, że zazwyczaj na etapie szkoły średniej lub studiów wyższych wybiera się zawód. Młody człowiek często nie jest jeszcze gotowy, by podejmować tak ważne decyzje.

Zdarza się, że taki wybór okazuje się nietrafiony, ale jednak dana osoba kończy szkołę zawodową, technikum czy studia, zdobywając zawód, ale nie chce się w nim specjalizować. Co wtedy? Istnieje możliwość przekwalifikowania.

Może być i tak, że po kilku miesiącach czy nawet latach pracy w jednym zawodzie uznasz, że nie jest to coś, co chcesz robić do końca życia. Wtedy przekwalifikowanie i spróbowanie swoich sił w innej dziedzinie czy na innym stanowisku mogą być dobrym pomysłem. Pamiętaj jednak, że będzie to wiązało się z koniecznością zmiany środowiska pracy, co wzbudza niepewność.

Jeśli chcesz przekwalifikować się, zacznij od odpowiedzenia sobie na pytanie, w jakiej pracy mógłbyś się rozwijać. Do czego masz talenty i umiejętności. Decydujące znaczenie ma to, jakie są Twoje indywidualne predyspozycje zawodowe, wiedza i doświadczenie. To pozwoli na wybór kierunku przekwalifikowania zawodowego.

Najlepiej znaleźć niszę, w której specjaliści są wysoce poszukiwani przez pracodawców. Jednocześnie zawód, na który chcesz się przekwalifikować, powinien sprawiać Ci przyjemność. Dobrym rozwiązaniem jest połączenie zatrudnienia z prawdziwą pasją, ale nie zawsze oczywiście może być to możliwe. Odkryj swoje słabe i mocne strony, a także szanse i zagrożenia na rynku. Jeśli masz umysł ścisły – wykorzystuj to w kontekście przekwalifikowania. Analogicznie słabe pod względem zawodowym strony powinny być przez Ciebie eliminowane.

Kiedy już będziesz wiedzieć, kim chcesz być w przyszłości, zrealizuj marzenia. Jak przekwalifikować się zawodowo? Możesz skorzystać z oferty szkół policealnych, studium, kursów, warsztatów czy szkoleń, a także z pełnowymiarowych studiów.

Przyczyny przekwalifikowania zawodowego

Kiedy warto zastanowić się nad tym, by się przekwalifikować? To ważny krok w życiu zawodowym, który należy dobrze przemyśleć i nie podejmować go pochopnie. Najczęściej do przyczyn przekwalifikowania zalicza się: niskie zapotrzebowanie na przedstawicieli danego zawodu na rynku pracy i w Twoim dotychczasowym miejscu zatrudnienia,

niskie zarobki i brak perspektyw na ich powiększenie,

wypalenie zawodowe,

brak czerpania satysfakcji z wykonywanej pracy,

poczucie niewykorzystanego potencjału zawodowego,

słabe perspektywy zawodowe – zwłaszcza na potencjalny awans.

Czy można otrzymać dofinansowanie na przekwalifikowanie?

Przekwalifikowanie zawodowe pociąga za sobą koszty. Opłaty za studia, kursy czy szkolenia mogą być jednak pokryte z dofinansowania na przekwalifikowanie. Skąd je uzyskać?

W Polsce funkcjonuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który pozwalał pierwotnie na uzyskanie finansów na przekwalifikowanie pracowników po 45. roku życia. Obecnie nie ma ograniczeń wiekowych. Pracodawcy chcący dokonać przekwalifikowania zawodowego osób po 30. roku życia czy po 40. roku życia mogą zdobyć dofinansowanie z KFS. Może być ono przeznaczone na finansowanie edukacji w postaci studiów podyplomowych i kursów, które zainicjował lub na które wyraził zgodę przedsiębiorca. Pieniądze można przeznaczyć na pokrycie kosztów egzaminów doprowadzających do uzyskania uprawnień czy potwierdzenia konkretnych umiejętności i kwalifikacji.

Wiele urzędów pracy dysponuje środkami na aktywizację zawodową bezrobotnych, w tym na przekwalifikowanie zawodowe. Warto dowiedzieć się, na jakich zasadach można je uzyskać i czy w danym urzędzie trwa nabór wniosków o dofinansowanie.

