Kierowcy stracili pracę. Dowiedzieli się o tym z internetu

- Nawet o żadne odprawy nie chodzi, tylko żeby za ten okres, który przepracowaliśmy i zaległe urlopy . I to wszystko, niech się po prostu z nami rozliczą - mówi w rozmowie z "Interwencją" jeden ze zwolnionych pracowników.

- Udało nam się w porozumieniu z dwiema pozostałymi firmami tak praktycznie z godziny na godzinę zabezpieczyć transport, który był świadczony przez Warbusa. Możemy domagać się kar w wysokości do 1,8 mln zł i będziemy chcieli z tej gwarancji skorzystać - mówi "Interwencji" wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak.

Odpowiedzialność za swoje kłopoty finansowe spółka Warbus zrzuca na ZTM Lublin, który do tej pory nie zapłacił za świadczone usługi.

- Z naszej strony poszedł wniosek do komornika o wypłatę zaległych wynagrodzeń w pierwszym możliwym terminie po uzyskaniu płatności za miesiąc lipiec od miasta Lublin, od Elbląga oraz od Obornik. Spodziewamy się, że organ zachowa się zgodnie z prawem, ponieważ przepisy nie upoważniają go do tego, żeby zatrzymać te kwoty z faktur na poczet jakichś przyszłych niepewnych kar umownych - przekonuje w rozmowie z "Interwencją" Miłosz Bugiel z firmy Warbus.