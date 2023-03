Kim jest poseł i jakie pełni funkcje?

Kim jest poseł?

Aktualnie obowiązująca Konstytucja RP wskazuje w art. 104, kim jest poseł. To przedstawiciel Narodu, który nie jest związany z żadnymi instrukcjami wydawanymi przez wyborców. Poseł ma immunitet, co oznacza, że nie można go pociągnąć do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania swojej funkcji w Sejmie ani w czasie trwania kadencji i po jej wygaśnięciu. Za taką działalność poseł będzie odpowiadał wyłącznie przed Sejmem – w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności.