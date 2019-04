Klasyfikacja maturzystów na nowych zasadach. Rząd przyjął projekt Morawieckiego

Tą zmianą rząd umożliwił podejście do egzaminu dojrzałości uczniom ze szkół, w których nauczyciele odmawiają podjęcia uchwały o klasyfikacji. Zgodnie z projektem, w wyjątkowych sytuacjach – a więc gdy rada pedagogiczna nie będzie mogła się zebrać - decyzję o klasyfikacji podejmie dyrektor placówki.

Gdyby, z jakiegokolwiek powodu, dyrektor nie był w stanie dokonać klasyfikacji, uprawienie to przejdzie na organ prowadzący szkołę, czyli samorząd.

Marszałkowie Sejmu i Senatu obiecali, że zagwarantują ekspresowe procedowanie nowelizacji, tak by uczniowie i rodzice nie trwali w niepewności co do dalszego losu maturzystów.