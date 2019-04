Rząd szybko zmienia Prawo oświatowe. Umożliwi to przeprowadzenie matur

Zmiany w prawie, które ma przyjąć rząd, zakładają przyznanie dodatkowych uprawnień i kompetencji dyrektorowi szkoły. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor będzie miał uprawnienia do dokonania klasyfikacji uczniów i dopuszczenia ich do egzaminu końcowego - matury. Aktualnie kompetencja ta przysługuje wyłącznie radzie pedagogicznej, a te w wielu szkołach nie mogą się odbyć z powodu protestu nauczycieli.

Morawiecki zaapelował do nauczycieli, by byli przy uczniach w trakcie egzaminów, bo "młodzi ludzie ciężką pracą sobie na to zasłużyli i zasługują na wsparcie".

Klasyfikacja uczniów, według dotychczasowych przepisów, dokonywana jest w formie uchwały na zebraniu rady pegagicznej. Aby uchwała była ważna, musi być przyjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W obecnej sytuacji zebranie co najmniej połowy nauczycieli jest w wielu szkołach niemożliwe, gdyż część pedagogów zapowiedziała, że nie pojawi się na zebraniu.

Środa to 17-ty dzień protestu pracowników oświaty. Rano nauczyciele ponownie wyszli na ulice Warszawy i przemaszerowali z centrum do Sejmui dalej przed Ministerstwo Edukacji Narodowej. Manifestujący domagali się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale także "uzdrowienia szkoły", co może nastąpić m.in. poprzez odchudzenie podstawy programowej oraz zwiększenie finansowania oświaty. Reformę edukacji konsekwentnie nazywają "deformą", a samej minister zarzucają, że ucieka do Brukseli, a im zostawia bałagan, który będą musieli posprzątać.