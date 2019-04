Strajk nauczycieli z przedszkoli. Pracują więcej, nie mają wakacji, nie mogą dorabiać

"Chcecie więcej zarabiać? Więcej pracujcie" - dał strajkującym nauczycielom do zrozumienia rząd, proponując wzrost pensji wraz ze wzrostem pensum dydaktycznego. Argument mówiący, że nauczycielska praca to nie tylko godziny dydaktyczne, a statystyczny nauczyciel w Polsce pracuje 47 godzin w tygodniu, pozostał niezauważony.

- Zbliża się koniec roku, czyli czas wypisywania "ocen dojrzałości szkolnej" - mówi pani Aneta. - Każde dziecko, na podstawie dwóch badań diagnostycznych, otrzymuje od nas taką opisową ocenę. Wyczerpującą. Z przedszkolnej biurokracji to jest najbardziej pracochłonne. Poza tym, wypełnianie dzienników, pisanie programów. To wszystko zajmuje czas.

- Jeśli potrzebuję wyjść do toalety, to proszę kogoś, żeby został przez chwilę z grupą - mówi pani Aneta. - Ale generalnie przerw nie ma. Zresztą, nawet się o nich nie myśli, bo przy dzieciach trzeba mieć oczy dookoła głowy i nie ma momentu rozluźnienia. Cały czas pracuje się na pełnych obrotach, niezależnie od tego, czy czytamy książkę, prowadzimy zajęcia czy dzieci bawią się samodzielnie.

- Do takich wycieczek dzieci przygotowujemy znacznie wcześniej. Odgrywamy scenki, uczymy jak się zachować w różnych sytuacjach - opowiada pani Aneta. - Często w czasie takich wycieczek dzieci w ogóle dowiadują się, co to jest autobus czy tramwaj, bo wcześniej nie zdawały sobie sprawy z istnienia takich środków transportu.

30 - 80 złotych. Tyle kosztuje godzina korepetycji z polskiego czy matematyki. Dla nauczycieli to dobry sposób na dorobienie do skromnych pensji. Problem w tym, że dotyczy tylko jednej grupy pedagogów, niekoniecznie największej.

- W zależności od potrzeby, jeżeli w którymś roku chcemy wprowadzić elementy zajęć teatralnych, to wybieramy takie szkolenie. Jeździmy na konferencje, chodzimy na kursy, dużo tego jest - opowiada pani Aneta. - Musimy. W rocznej ocenie pracy mamy taką rubrykę, jak dodatkowe kursy i szkolenia. Czy to motywuje? Nie wiem. Robię to raczej dla siebie. Co roku wpisuję do tej rubryki dużo pozycji i nieraz się dziwię, jak udało mi się to zrobić.