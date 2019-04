Strajk nauczycieli. Sławomir Broniarz: Zawieszenie protestu? Jestem sceptyczny

Poświąteczny wtorek ostatnim dniem strajku? – Małe prawdopodobieństwo. Jestem sceptyczny, co do możliwości zawieszeniu strajku dzisiaj. Wciąż jesteśmy w fazie protestu - stwierdził szef ZNP w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

Dopytywany o matury, podkreśla, że jest to stresujące dla uczniów, jednak to od rządu zależy ich spokój. - Dla każdego z nas, dla każdego nauczyciela jest to ekstremalna sytuacja. Ja bym tej linii nie przekroczył, pytanie co zrobi Ministerstwo Edukacji Narodowej - powiedział. I podkreślił, że podczas protestu w latach 90. przesunięto matury o dwa tygodnie.