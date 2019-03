Kodeks pracy 2019. Duże zmiany w urlopach wypoczynkowych oraz likwidacja umów cywilnoprawnych?

Kodeks pracy 2019. Proponowane zmiany w urlopach wypoczynkowych oraz dla kobiet w ciąży

Nad projektem nowego kodeksu pracy komisja powołana przez minister pracy Elżbietę Rafalską pracowała 18 miesięcy. Zmiany miały zostać wprowadzone już w tym roku, jednak jeszcze to nie nastąpiło. Pojawia się więc coraz więcej wątpliwości, kiedy i czy w ogóle zaczną one obowiązywać.

Proponowane zmiany wzbudziły jednak wiele kontrowersji zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Jedna z nich dotyczyłaby pracownic w ciąży. Obecnie są one chronione przez prawo i nie można ich zwolnić. Nowy kodeks pracy da pracodawcy taką możliwość, o ile zgodę na takie rozwiązanie wyda Państwowa Inspekcja Pracy .

Zmianom ulegną również urlopy wypoczynkowe. Nowy kodeks pracy wprowadziłby jednolity wymiar urlopu dla wszystkich pracowników. Zgodnie z projektem każdy będzie miał prawo do 26 dni wolnego w ciągu roku, bez względu na staż pracy oraz wykształcenie. Dodatkowo osoby, które mają zaległy urlop (z roku poprzedniego), będą mogły go wykorzystać jedynie do końca pierwszego kwartału, inaczej urlop przepadnie.