Fatalny sygnał dla Niemiec. Są nowe dane z gospodarki

Produkcja przemysłowa w Niemczech w dół

W energochłonnych gałęziach przemysłu odnotowano wzrost produkcji wynoszący 3,1 proc. W ujęciu trzymiesięcznym produkcja w tych gałęziach przemysłu od września do listopada 2023 roku była niższa o 0,9 proc. w porównaniu z trzema poprzednimi miesiącami. W stosunku do listopada 2022 roku produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu w listopadzie 2023 roku zmniejszyła się o 4,0 proc.

Niemcy mają problem z gospodarką

Spadająca produkcja przemysłowa to kolejny negatywny sygnał napływający z niemieckiej gospodarki. W grudniu indeks instytutu Ifo osiągnął wartość 86,4 punktów. To nie tylko gorszy wynik od listopadowego (87,2 pkt), ale też gorszy od prognoz. Według niemieckich ekspertów są małe szanse na sporą poprawę w przyszłym roku.

Dane łączą się z wcześniejszymi odczytami dotyczącymi koniunktury . Indeks PMI dla przemysłu osiągnął poziom 43,1 pkt. To mniej niż w listopadzie (42,6 pkt) i gorzej od prognoz (43,4 pkt). Indeks PMI dla usług osiągnął poziom 48,4. I tu widać wyraźne pogorszenie - w listopadzie odczyt wskazał 49,6. A eksperci w grudniu spodziewali się zbliżenia do granicy oddzielającej recesję od koniunktury - parametr według nich powinien osiągnąć 49,8 pkt.

Przemysł w Europie i Chinach z kłopotami

Problem z przemysłem mają też inne europejskie gospodarki. Przemysłowy wskaźnik PMI dla strefy euro w grudniu wzrósł zaledwie o 0,2 pkt do 44,4 pkt z 44,2 pkt w listopadzie. Wartości poniżej 50 pkt oznaczają recesję w sektorze, a powyżej wzrost aktywności. Teraz jesteśmy więc dość nisko, co maluje dość ponury obraz tego, dzieje się w europejskiej gospodarce.

Podobne problemy odnotowały Chiny. Indeks Caixin PMI (obrazujący kondycję sektora MSP) wzrósł do 50,8 pkt z 50,7 pkt miesiąc wcześniej, gdy oczekiwano jego spadku do 50,3 pkt. "Oficjalny" indeks PMI (skupiający się na większych, państwowych firmach) osunął się tymczasem do 49 pkt z 49,4 pkt miesiąc wcześniej, gdy oczekiwano jego wzrostu do 49,6 pkt,