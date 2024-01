Zamieszanie ze sztandarową obietnicą rządu Tuska. "Koszty będą rosły"

Ede 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Wszyscy dostali amnezji? Co ze skladka zdrowotna zpisowskiego nieladu? Nie bylo dnia totalnej krytyki. Nie bedzie zmian. Wyliczyli ile to kasy i dostali amnezji. ryzy i jego banda doprowadza nas do ruiny, a gdy ludzie wyjda na ulice beda do nich strzelac . Mordowac. W obronie ich demokraci. Demokracji ich zlobow i koryt.