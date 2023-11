Wakacje od składek ZUS. Nowa władza wprowadzi rewolucję?

ina 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Płacę ok 5600 zł Podatku Zdrowotnego miesięcznie .Ale jak siadło kolano to wizyta u ortopedy za 1/2 roku .Idę prywatnie i następny 1000 zł do wydania ( ostrzykiwanie osoczem) I po co płacę te 5600 co miesiąc