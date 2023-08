Składki ZUS po wyborach. Są rewolucyjne pomysły

Portalsamorzadowy.pl informuje, że przeciwko obniżaniu stawek składek ZUS są: Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe . Za obniżeniem wysokości składek odprowadzanych do ZUS są: Platforma Obywatelska, Konfederacja, Bezpartyjni Samorządowcy i Zieloni.

Pomysły partii na składki ZUS

Platforma Obywatelska obiecuje zwolnić wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia.

"Chcemy, by w rękach polskich przedsiębiorców zostawało jak najwięcej zarobionych pieniędzy, dlatego wprowadzimy dla nich dobrowolny ZUS " - serwis cytuje program Konfederacji.

Portal Samorządowy informuje, że Lewica chce, aby przedsiębiorcy powinni mieć wybór - albo płacą ZUS proporcjonalnie do przychodów, albo stały, zryczałtowany ZUS według "starych" zasad, czyli sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu.

Składki na ZUS w górę

Rząd zapowiada, że płaca minimalna wzrośnie w przyszłym roku do kwoty 4242 zł od stycznia i do 4300 zł brutto od lipca 2024 r. To oznacza, że zmianie ulegną również składki na ubezpieczenia społeczne, które zależą od najniższej krajowej.