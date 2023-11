Tanie drewno z Rosji zalewa polski rynek. "Sytuacja zaczyna się robić dramatyczna"

Dziennik dodaje, że to uderza w polskich producentów, ponieważ cena importowanej sklejki bywa niższa niż koszt samego drewna, który ponoszą.

Rosyjska sklejka dobija rynek

Money.pl już opisywał szeroko ten problem. Tylko w drugim kwartale tego roku eksport brzozowej sklejki z Kazachstanu do Polski wzrósł o prawie 100 proc. – wynika z danych GUS. Eksport do Polski w tym okresie to już blisko 80 proc. ogółu całej produkcji sklejki z Kazachstanu.